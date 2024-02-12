Небензя: Россия напоминает, к чему привел саботаж «Минских соглашений Киевом и его спонсорами

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности в понедельник, 12 февраля, заявил, что Россия созвала заседание, чтобы напомнить, к чему привел преднамеренный саботаж «Минский соглашений» киевским режимом и его спонсорами. Из 13 пунктов документа были выполнены только два, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию, которая велась на сайте МИД России.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Мы выступили с инициативой о созыве сегодняшнего заседания с тем, чтобы напомнить всем присутствующим о том, к чему привел преднамеренный саботаж киевским режимом и его спонсорами основополагающего для урегулирования внутриукраинского кризиса документа – «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений». …Из 13 пунктов документа были выполнены разве что два, и то, лишь условно, – о работе Контактной группы в Минске и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. …Украинская сторона с самого начала взяла курс на полный отказ от прямого взаимодействия с Донбассом в Контактной группе в нарушение тех пунктов этого документа, которые недвусмысленно фиксируют это обязательство. Добросовестное и последовательное выполнение Киевом Минских договоренностей было единственным шансом вернуть мир на Украину».

«После кровавого государственного переворота в Киеве в феврале 2014 г. пришедший к власти националистический и неонацистский киевский режим взял курс на подчинение своей воли той части страны, которая не захотела отказываться от своих исторических и культурных корней. Увидев истинное лицо новой неонацистской власти, жители юга и юго-востока не захотели иметь с ней ничего общего. …Только когда пришло четкое осознание того, что все возможные меры политико-дипломатического урегулирования исчерпаны и другого выхода для защиты людей в ЛНР и ДНР от истребления нам не оставили, было принято решение о начале СВО в соответствии со ст.51 Устава ООН. …Реализация Минского комплекса мер была лучшим сценарием урегулирования внутриукраинского конфликта, ведь по итогам реализации Минских соглашений Донбасс вернулся бы на Украину, если бы Украина хоть что-то для этого сделала», – подчеркнул Небензя.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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