Госдума рассмотрит вопрос о выходе из Парламентской Ассамблеи ОБСЕ

Госдума РФ на пленарном заседании во вторник, 13 февраля, планирует рассмотреть обращение к парламентам государств – участникам Парламентской Ассамблеи ОБСЕ о приостановке участия постоянной делегации Федерального собрания РФ в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).
В повестке заседания, опубликованной в базе данных Госдумы РФ, вторым пунктом стоит вопрос: «О проекте постановления Государственной думы «Об обращении Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации к парламентам государств – участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о приостановке участия постоянной делегации Федерального собрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе».
Москва, Иван Бабурин
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