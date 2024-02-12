СМИ: США говорит Европе – теперь вы сами по себе

НАТО смертельно ранена, и яркое подтверждение этому заключается в блокировке Конгрессом США жизненно важного транша финансовой и военной поддержки Украины в размере 60 миллиардов долларов, – сообщает в понедельник, 12 февраля, The Times.

В статье британского издания «Послание США союзникам: теперь вы сами по себе», издание пишет: «Роль США как гаранта безопасности Европы дала Америке влияние и союзников потеряна. Европейцам это давало безопасность и свободу, но теперь все кончено. Неважно, что республиканцы ранее поддерживали Украину. Под руководством Трампа они скорее сбросят Украину в пропасть, чем дадут ненавистному президенту Байдену политическую победу. Однако политическая система США уже потерпела крах. И дело не только в республиканцах – администрация Байдена позорно, а для украинцев и смертельно, медлит, не желая отправлять современное оружие. Даже если деньги для Украины, в конце концов, через Конгресс все-таки пройдут, будет уже слишком поздно».

«Европа тоже расколота. Люди, у которых жива память о советской оккупации (к ним относятся эстонцы, латыши и литовцы, а также поляки), будут бороться с Россией, несмотря ни на что. С другой стороны – лидер Венгрии Виктор Орбан является убежденным союзником Кремля, а многие другие страны демонстрируют свою уступчивость. Влияние США все более ослабевает и, как следствие – разногласия в Европе становятся все острее и опаснее. России потребуется не более двух лет, чтобы перенастроить свои вооруженные силы после прекращения боевых действий на Украине. НАТО к этому не готово. …Американцы могут не осознавать масштабов своего отступления или не придавать ему значения. Но они будут жить с его последствиями», – говорится в публикации The Times.

Лондон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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