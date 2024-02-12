Франция, Польша и Германия объединяются, чтобы не допустить распространения «пророссийской» позиции

Глава МИД Франции Стефан Сежурне на совместном брифинге с коллегами из Польши и ФРГ по случаю встречи в Веймарском формате заявил, что Париж, Варшава и Берлин будут сотрудничать в информационной сфере с целью недопущения распространения пророссийской позиции, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Сежурне сказал: «Сегодня вместе с моими коллегами из Польши и ФРГ мы запускаем в веймарском формате тревожный механизм и систему ответа, чтобы публично обозначать иностранное вмешательство. Оно не будет считаться приемлемым, и мы задействуем все рычаги, чтобы идентифицировать, квалифицировать, обозначить и максимально распространить среди европейской общественности информацию об этом. Вмешательство будет исходить со стороны России непременно. Она, манипулируя информацией, стремится разрушить европейское единство».

«Распространение пророссийской позиции в Европе неприемлемо! Сегодня утром мы выявили крупную сеть – как минимум, 193 «спящих» информационных портала. Эти сайты должны были распространять пророссийский контент в наших трех странах. Их опасность заключается в том, что они могут повлиять на предстоящие летом выборы в Европарламент. Это неприемлемо!», – подчеркнул глава французской дипломатии.

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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