Захарова: Германия поддерживает Киев, потому что у власти в ФРГ находятся потомки нацистов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в понедельник, 12 февраля, заявила, что Германия поддерживает нацистскую Украину, «потому что у власти в ФРГ находятся потомки нацистов».

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Почему ФРГ поддерживает нацистский режим Зеленского? Потому что у власти в Германии находятся потомки нацистов. 6 мая 2021 года в ходе конференции в «Атлантическом совете» (аналитическом центре в Вашингтоне) глава МИД ФРГ Бербок заявила: «По реке Одер проходит граница с Польшей, и мой родной дедушка воевал на этой реке, на этой границе, где-то зимой 1945 года. И в 2004 году я стояла на этом мосту, который, конечно же, был восстановлен между Польшей и Германией, когда Йошка Фишер в качестве министра иностранных дел ФРГ снова праздновал воссоединение Европы вместе со своим коллегой с польской стороны. МИД ФРГ кинулся защищать восхищающуюся дедом-нацистом внучку Анну/Лену и оперативно предоставил прессе ответ: «Министр иностранных дел не была знакома с документами».

«Прошло уже несколько дней, а сама Бербок продолжает отмалчиваться. Зато издание «Бильд» опубликовало целый список пришедших ей «на помощь» известных персон, признавшихся в нацистском прошлом своих предков:

– Премьер Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф рассказал, что его отец служил в вермахте и попал в плен в 1944 году на севере Франции. Мать бежала из Силезии в 14 лет;

– Футболист Лотар Маттеус вспомнил, что один из его дедушек служил в вермахте и погиб в годы войны, а другой после войны сбежал из Силезии;

– Адвокат Герхард Ран признался, что родители его отца состояли в НСДАП;

– Актер Фрэнсис Фултон-Смит заявил, что его дед служил в вермахте и попал в плен на Украине в 1944 году;

– Политик Доротея Бэр рассказала о служившем в вермахте деде, попавшем в плен в Северной Италии;

– Историк Штефан Браубургер указал, что многие «немецкие ветераны» вплоть до 1990-х годов отказывались говорить о прошлом даже с семьей.

И все это на фоне очередного раунда переиздания наследия Адольфа Гитлера в Германии», – отметила представитель российского МИДа.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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