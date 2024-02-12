В ООН призвали не допустить вторжения Израиля в Рафах

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в понедельник, 12 февраля, призвал «весь мир» не допустить «полномасштабного наступления войск Израиля на Рафах в секторе Газа», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Тюрк сказал: «Возможное полноценное вторжение в Рафах, где на границе с Египтом находятся полтора миллиона палестинцев, которым некуда бежать, ужасает. Особенно, с учетом того, как много гражданских лиц, в основном детей и женщин, погибнет или получит ранения. Это грозит гуманитарной катастрофой. Международное сообщество не должно допустить такого развития событий! Мир не должен позволить случиться этому!»

Отметим, что также в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с нидерландским коллегой Марком Рютте в Иерусалиме заявил, что не собирается «оставлять в покое террористические группировки в Рафахе», а также что «военная операция продолжится до тех пор, пока не будет полной победы над ХАМАС».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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