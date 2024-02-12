В Евросоюзе по официальным данным находится более 4 300 000 украинских беженцев

В Евросоюзе обнародовали обновленные данные, согласно которым, в результате специальной военной операции России по состоянию на 31 декабря 2023 года статус временной защиты в ЕС получили 4 312 215 украинцев.

В сообщении, опубликованном на сайте Евросоюза, говорится: «Основными странами Евросоюза, которые принимали людей с Украиныдля временной защиты, являются: Германия – 1 251 245 человек (29,0% от общего количества ЕС); Польша – 954 795; (22,1% от общего количества ЕС); Чехия – 373 035 (8,7% от общего количества ЕС). Общее количество украинцев, получивших статус временной защиты в ЕС, составляет 4 312 215 человек».

«Наибольший абсолютный рост количества беженцев с Украины наблюдался в Германии +15 285 (+1,2%); Чехии +3 705 (+1,0%); Испании +2 255 (+ 1,2%)», – сообщили в ЕС.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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