В Белом доме заверили, что Байден не нуждается в проверке умственных способностей

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в понедельник, 12 февраля, заявила, что у президента США Джо Байдена «острый ум» и он не нуждается в проверке умственных способностей, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос об умственных способностях президента США, Карин Жан-Пьер сказала: «У него острый ум и он контролирует ситуацию. Президент Байден умеет быстро и иронично отвечать на неожиданные вопросы СМИ. Я провела бессчетные часы с ним, не вижу необходимости в проверке умственных способностей президента в рамках ежегодной диспансеризации».

Напомним, что ранее врач президента Соединенных Штатов заявил, что Джо Байден «каждый день успешно доказывает и показывает, как он думает и функционирует».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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