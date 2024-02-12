В Белом доме заверили, что Байден не нуждается в проверке умственных способностей

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в понедельник, 12 февраля, заявила, что у президента США Джо Байдена «острый ум» и он не нуждается в проверке умственных способностей, – сообщают СМИ.
Отвечая на вопрос об умственных способностях президента США, Карин Жан-Пьер сказала: «У него острый ум и он контролирует ситуацию. Президент Байден умеет быстро и иронично отвечать на неожиданные вопросы СМИ. Я провела бессчетные часы с ним, не вижу необходимости в проверке умственных способностей президента в рамках ежегодной диспансеризации».
Напомним, что ранее врач президента Соединенных Штатов заявил, что Джо Байден «каждый день успешно доказывает и показывает, как он думает и функционирует».
Вашингтон, Иван Бабурин
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