Байден и король Иордании высказались против вторжения Израиля в Рафах

Президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II в понедельник, 12 февраля, заявил, что Израилю не следует проводить военную операцию в городе Рафах на границе с Египтом, потому что «палестинцев погибло уже более 27 тысяч», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Байден сказал: «Крупная военная операция в Рафахе не должна проводиться без заслуживающего доверия плана обеспечения безопасности и поддержки более чем миллиона человек, которые там укрываются. Палестинский народ так же, как и израильтяне, перенес невообразимую боль и потери. Слишком много, более 27 тысяч, палестинцев погибло в этом конфликте. Сотни тысяч людей не имеют доступа к еде, воде и другим основным потребностям. Многие семьи, потерявшие многих своих родственников, не могут их оплакать. Даже хоронить их небезопасно. Это душераздирающе».

В свою очередь, король Иордании Абдаллой II также высказался за прекащение войны между Израилем и палестинцами.

«Мы не можем позволить напасть Израилю на Рафах. Это повлечет за собой еще одну гуманитарную катастрофу. Ситуация уже невыносима для более чем миллиона человек, которые вынуждено переместились в Рафах. В текущей ситуации невозможно стоять в стороне и позволять продолжаться палестино-израильскому конфликту. Эта война должна прекратиться», – подчеркнул король Иордании.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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