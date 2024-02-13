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Вторник, 13 февраля 2024, 18:09 мск

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В Палате представителей раскрыли цель властей США в конфликте на Украине

Капитолий, фото: официальный сайт сената США

Член палаты представителей Энди Биггс во вторник, 14 февраля, заявил, что целью США в конфликте на Украине является «смена власти в России, – сообщает канал Judging Freedom.

В интервью ведущему Judging Freedom Эндрю Наполитано американский политик сказал: «Когда в самом начале украинского конфликта я спросил, какая у нас стратегическая причина для участия в конфликте? Какая миссия? Какая цель? Знаете, что они сказали? Они поменяли свои цели с «мы помогаем нашему союзнику Украине», хотя эта страна никогда не была ни нашим союзником, ни другом, на то, что хотят смены власти в России».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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