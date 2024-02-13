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Вторник, 13 февраля 2024, 18:38 мск

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В США считают, что НАТО не пригласит Украину в альянс на летнем саммите в Вашингтоне

Фото: официальный сайт НАТО

Посол США в НАТО Джулианна Смит заявила, что не ожидает от Североатлантического альянса приглашения Украины на саммите в Вашингтоне, запланированном на 8-9 июля 2024 года, – сообщает агентство Reuters.

Как сообщает агентство, американский посол в военном блоке НАТО сказала: «Что касается саммита НАТО этим летом, то я не ожидаю, что на этом этапе альянс предоставит Украине приглашение о вступлении в организацию».

«После саммита НАТО в Вильнюсе в 2023 году США и альянс очень упорно работали над тем, чтобы предпринять ряд шагов и в дальнейшем помогать нашим украинским друзьям в проведении необходимых реформ, чтобы они могли приблизиться к евроатлантической интеграции. В первую очередь акцент был сделан на поддержку Украины в обеспечении победы на поле боя».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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