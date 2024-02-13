Польские аграрии объявили о полной блокаде всей украинской границы

Профсоюз работников сельского хозяйства Польши «Солидарность» во вторник, 13 февраля, заявил, что 20 февраля фермеры полностью заблокируют всю границу с Украиной, – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном польским профсоюзом, в частности, говорится: «В рамках 30-дневной генеральной стачки фермеров, объявляем, что с 20 февраля все протестные мероприятия будут сосредоточены на полной блокаде всех пограничных переходов Польши с Украиной. Будут блокированы не только пограничные переходы, но и транспортные узлы с подъездными путями к перевалочным станциям и морским портам».

«Проблема рентабельности сельскохозяйственной, перерабатывающей и других отраслей промышленности в стране связана с неконтролируемым притоком товаров с Украины, которые ввозятся из-за открытия границы ЕС с этой страной», – добавили в «Солидарности».

Варшава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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