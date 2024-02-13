Путин поручил разработать курсы по наставничеству и снизить документационную нагрузку на педагогов

Президент России Владимир Путин по итогам заседания Госсовета в декабре 2023 года во вторник, 13 февраля, распорядился Минпросвещения и Минобрнауки в срок до 1 июля 2024 года разработать курсы по наставничеству, а также дал поручение премьер министру Михаилу Мишустину до 1 октября доложить об итогах «пилотного проекта по снижению документационной нагрузки на педагогов».

Кроме того, в документе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что «ведомствам при участии АНО «Россия – страна возможностей», «Движение первых» и крупным предприятиям поручено «обеспечить разработку курсов и дисциплин (модулей) по формированию навыков эффективного наставничества, предусмотрев их включение в программы повышения квалификации руководителей и работников организаций социальной сферы и реального сектора».

Также глава государства поручил премьер-министру России Михаил Мишустин и председателю комиссии Государственного совета РФ по направлению «Образование», губернатору Севастополя Михаилу Развозжаеву в срок до 1 октября подвести итоги «пилотного проекта по снижению документационной нагрузки на педагогов».

В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится: «Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Образование» подвести итоги реализации пилотного проекта по снижению документационной нагрузки на педагогов. …Срок – 1 октября 2024 г.».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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