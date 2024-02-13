Байден заявил о дефиците снарядов у Киева и призвал Палату представителей поддержать выделение денег Украине

Президент США Джо Байден во вторник, 13 февраля, заявил, что в Белом доме получают сообщения о нехватке боеприпасов у Украины и призвал Палату представителей поддержать ранее одобренный Сенатом законопроект о финансовой поддержке Украины, Израиля и Тайваня, – сообщают СМИ.

В письменном заявлении Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома, в частности, говорится: «Нам поступают сообщения о том, что у украинских военных на линии фронта кончаются боеприпасы в то время, как российские силы продолжают атаки. Цена бездействия растет с каждым днем, особенно на Украине. …Необходимо, чтобы Палата представителей Конгресса США вслед за Сенатом одобрила законопроект, предусматривающий выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере более $95 млрд. Из них $60,06 млрд предлагается направить на поддержку Украины, $14,1 млрд – на помощь Израилю. …Палате представителей пора действовать и немедленно отправить этот двухпартийный законопроект ко мне на стол, чтобы я мог его подписать».

«Эта инициатива имеет критически важное значение для продвижения интересов национальной безопасности Соединенных Штатов. И союзники и противники следят за дальнейшими шагами Конгресса в отношении этого законопроекта», – подчеркнул хозяин Белого дома.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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