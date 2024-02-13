Белый дом: Отказ Конгресса поддержать финансирование Киева негативно скажется на репутации США

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге во вторник, 13 февраля заявил, что отказ Конгресса США одобрить законопроект о выделении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню будет говорить о том, что на Вашингтон нельзя рассчитывать, а это плохо отразится на репутации Соединенных Штатов, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Кирби сказал: «Палате представителей Конгресса США следует одобрить этот законопроект. Если мы этого не сделаем, то это подаст сигнал не только союзникам и партнерам, но и потенциальным противникам, что на США нельзя рассчитывать, что мы не заинтересованы в том, чтобы оставаться лидером на международной арене, что мы не можем исполнять наши обязательства перед союзниками и партнерами, которые ведут важнейшую борьбу. По-моему, это дает мощный сигнал всему миру, что некоторые члены Конгресса не хотят демонстрировать такую руководящую роль США на международной арене, которую демонстрирует президент Байден».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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