Канцлер МИД Эстонии Йонатан Всевиов призвал ЕС конфисковать активы российского Центробанка в этом году до выборов президента США, – сообщает во вторник, 13 февраля агентство Bloomberg.

В комментарии агентству Всевиов сказал: «Важно, чтобы активы были арестованы до конца года, желательно, до выборов в США, чтобы закрепить долгосрочную политику. Если мы будем ждать слишком долго, может быть слишком поздно».

«Эстония настаивает, чтобы Европейский союз наложил арест на замороженные российские активы на сумму более 150 млрд евро до конца года в попытке закрепить долгосрочную политику, выходящую за рамки избирательного цикла в США. Некоторые государства-члены и чиновники ЕС надеются достичь окончательного соглашения по активам РФ к 24 февраля», – пишет Bloomberg.

Таллин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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