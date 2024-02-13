Антонов назвал отъем российских заблокированных госрезервов «откровенным грабежом»

Посол России в США Анатолий Антонов во вторник, 13 февраля, заявил о «юридической ничтожности» конфискации замороженных российских активов, а также, что «откровенный грабеж» международным сообществом одобрен быть не может, – сообщают СМИ.

В комментарии российского дипломата, опубликованном в Telegram-канале российского посольства, говорится: «Столкнувшись со сложностями в объяснении рядовым гражданам, почему деньги простых налогоплательщиков должны идти на финансирование киевского режима, а не решение внутренних проблем, в США активизировались с дискуссиями об отъеме наших заблокированных госрезервов».

«Какое бы псевдоправовое обоснование не пытались подвести под это, реальная юридическая сила таких шагов будет ничтожна. Откровенный грабеж априори не может быть одобрен международным сообществом. Ставить под вопрос гарантии неприкосновенности суверенных активов – значит закладывать бомбу под западную финансово-экономическую модель», – подчеркнул Антонов.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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