Сроки голосования в Палате представителей США по вопросу финансирования Украины не определены

В Конгрессе США во вторник, 13 февраля, заявили, что до сих пор не определены сроки проведения голосования в Палате представителей США по предложенному Сенатом проекту закона о выделении средств для Украины, Израиля и Тайваня, – сообщает РИА Новости.

Со ссылкой на источники в Конгрессе США агентство пишет: «Ходят слухи, что спикер Палаты представителей может разбить сенатский законопроект на отдельные части, поскольку так ему удастся получить больше поддержки. …В изначальном варианте ничего не сделать получится. В любом случае законопроект о финансировании Украины в Палате представителей встретит огромное сопротивление. Демократы, конечно, будут проталкивать этот законопроект, однако, конкретных сроков проведения голосования по предложенной Сенатом инициативе нет».

Следует отметить, что ранее сегодня президент США Джо Байден призвал спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона поставить законопроект на голосование «немедленно».

«Я призываю спикера Джонсона немедленно поставить законопроект на голосование. Немедленно! Нет сомнений в том, что сенатский законопроект, если его поставить на голосование в Палате представителей, будет одобрен, и спикер это знает. Я призываю спикера позволить Палате представителей полного состава выразить свое мнение. И не позволять наиболее экстремистски настроенному меньшинству в Палате представителей блокировать даже возможность голосования».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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