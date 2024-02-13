Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* во вторник, 13 февраля, заявил, что из трех участников конфликта: Украина, США и Россия мира хочет только Путин, – сообщают украинские СМИ.

В беседе с украинским репортером Николаем Фельдманом, обсуждая интервью президента России Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном, Арестович* сказал: «Я сейчас скажу жутко крамольную мысль. Из всех троих, занятых в этом конфликте: Россия, США, Украина, мира хочет только Путин. Я даю 121 процент, и это очень непопулярная мысль – воевать он не хочет. Потому что, когда он говорит «это единый украинский и русский народ», он же реально в это верит! И для него это гражданская война».

«У Путина нет в планах поглощения Украины и гибели Запада. Предложение для Украины выглядит так: все то же самое, что было в Стамбуле плюс четыре области. Украина еще может поторговаться насчет двух областей, и Путин открыт для таких обсуждений. Однако, следующее предложение Путина для Украины, через год или около того, будет хуже», – отметил бывший советник Офиса президента Украины.

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Киев, Иван Бабурин

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