В Совбезе РФ считают, что из-за состояния Байдена может начаться ядерная война

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов заявил, что из-за проблем с памятью у президента США Джо Байдена в нынешней сложной внутриполитической обстановке может «случайно» разразиться ядерная война по вине Соединенных Штатов, – сообщают «Известия».

В интервью газете Попов сказал: «В целом в непростой и нервозной внутриполитической обстановке в США, сложившейся в последнее время, существенно возросла цена управленческой ошибки, осознанно или непроизвольно допущенной руководителями страны. А там и до глобальной катастрофы недалеко. Этот вопрос звучит еще громче и актуальнее. Особенно после опубликования на днях отчета специального прокурора Роберта Хура, назначенного для расследования дела о секретных документах, которые Джо Байден и его окружение вынесли из Белого Дома. Прокурор охарактеризовал президента США как «пожилого человека с проблемами памяти, который во многих случаях с трудом может вспомнить основные факты и детали». И этот человек – единственное лицо, которое может отдать приказ о применении ядерного оружия».

«В середине 1970-х годов из Военно-воздушных сил США был уволен майор Харольд Херинг, который, находясь на военной базе Ванденберг, пожелал удостовериться в законности полученного им приказа о запуске ракет, и спросил, как он может убедиться, что приказ поступил от «здравомыслящего президента». Сегодня, по прошествии 50 лет, этот вопрос звучит еще громче и актуальнее», – подчеркнул зам.секретаря Совбеза РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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