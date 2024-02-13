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Среда, 14 февраля 2024, 02:05 мск

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США передали Киеву оборудование для разминирования на 1 миллион долларов

Посол США на Украине Бриджит Бринк во вторник, 13 февраля, заявила, что оборудование для разминирования стоимостью $1 млн., переданное США Украине будет способствовать ускорению восстановления страны, – сообщают украинские СМИ.

В своем аккаунте в соцсети Х (экс-Twitter) Бринк написала: «Сегодняшняя передача оборудования для разминирования стоимостью более 1 млн. долларов США Государственной специальной службе транспорта позволит Украине развернуть больше групп разминирования, чтобы ускорить восстановление страны».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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