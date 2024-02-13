Россотрудничество прекратило взаимодействие с Национальной медиаассоциацией Узбекистана

Руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Евгений Примаков во вторник, 13 февраля, заявил, что в связи с оскорбительными русофобскими высказываниями главы Национальной медиаассоциации Узбекистана и Общественного совета министерства дошкольного образования республики Шерзода Кудратходжаева Россотрудничество временно прекращает любое взаимодействие с этими организациями.

В своем Telegram-канале Примаков написал: «В связи с публичными оскорбительными русофобскими высказываниями председателя Национальной медиааассоциации Узбекистана и главы Общественного совета министерства дошкольного образования республики Шерзода Кудратходжаева Россотрудничество, в соответствии с существующими внутренними протоколами, исключает любое с ним общение и контакты, а также и с возглавляемыми им структурами, до момента, пока от господина Кудратходжаева не последует исчерпывающих и достоверных извинений».

«Уверен, что сотни и тысячи молодых людей, желающих получить образование в России, растущий торговый оборот между нашими странами, туризм, ценности дружбы, взаимопомощи, объединяющая нас историческая память о Великой Отечественной войне, восстановлении Ташкента после землетрясения, – все это и многое другое каждую минуту подтверждает, что русофоб Кудратходжаев – простой отщепенец, которого, очевидно, очень плохо воспитали его родители», – добавил Примаков.

Ранее во вторник, 13 февраля, Кудратходжаев выступил с публичным заявлением, в котором предложил гражданам бывшего СССР, приехавшим восстанавливать Ташкент после разрушительного землетрясения 1966 года и оставшимся жить в республике, но за «60 лет не научившимся» местному языку, выбрать: «оккупанты они или идиоты».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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