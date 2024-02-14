Путин заявил о повышении выплат медикам в малых городах и селах

Президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий в среду, 14 февраля, заявил, что с 1 марта в малых городах и селах будет повышен размер выплат медикам, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «С текущего года будут выровнены тарифы на оказание медпомощи в малых городах и сельской местности. С 1 апреля регионы должны повысить окладную часть зарплат медработников, сохранив допвыплаты. В городах, где живет от 50 000 до 100 000 человек, врачи будут дополнительно получать 29 000 рублей, средний медперсонал – 13 000 рублей. Там, где живет меньше 50 000 человек, врачи будут получать дополнительно 50 000 рублей, а средний медперсонал – 30 000 рублей».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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