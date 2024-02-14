В Самарской области мигрантам запретили водить автобусы и такси

В Самарской области мигранты по патенту не смогут работать в сфере общественного транспорта, такси и в сфере образования. Соответствующее постановление главы региона опубликовано на сайте областного правительства. Ограничения также коснутся агентств по подбору персонала.

Запрет не распространяется на дворников, а также уборщиков производственных, служебных помещений и территорий.

Постановление вступает в силу 24 февраля 2024 года. Губернатор региона Дмитрий Азаров поручил профильным ведомствам совместно с правоохранительными органами жестко следить за его исполнением.

За последний год в Самарской области, по информации пресс-службы регионального правительства, усилена работа по противодействию незаконной миграции. В прошлом году выявлено 8896 нарушений иностранцами правил въезда в РФ либо режима пребывания. За пределы России выдворено 3088 незаконных мигрантов, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее.

Самара, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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