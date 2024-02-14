Палата представителей Конгресса США не намерена голосовать за закон о выделении денег Украине

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон на брифинге в среду, 14 февраля, заявил, что Палата не намерена принимать одобренный Сенатом законопроект об оказании финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню, «который не обеспечивает безопасность границы», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Джонсон сказал: «Палата представителей во главе с республиканцами не уступит давлению, ее не вынудят вслед за Сенатом принять законопроект об иностранной помощи, против которого выступало большинство сенаторов-республиканцев и который ничего не делает для обеспечения контроля над нашей границей».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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