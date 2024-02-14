Послу Узбекистана заявлен протест

МИД России в среду, 14 февраля, сообщил, что послу Узбекистана в Москве Ботиржону Асадову был заявлен протест в связи с оскорбительными и неприемлемыми высказываниями ректора Университета журналистики Шерзода Кудратходжаева о гражданах, не владеющих узбекским языком.

В сообщении, опубликованном на сайте российского МИДа, говорится: «14 февраля в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в Москве Ботиржон Асадов, которому был выражен протест в связи с высказываниями члена Консультативного совета по развитию гражданского общества при президенте Республики Узбекистан, члена ЦИК Узбекистана, ректора Университета журналистики и массовых коммуникаций Республики Узбекистан Шерзода Кудратходжаева о жителях его страны, не владеющих узбекским языком, которых он охарактеризовал в крайне оскорбительной и абсолютно неприемлемой форме. …Содержание и тональность подобных ремарок находятся в полном противоречии с отношениями углубленного стратегического партнерства и союзничества, которые связывают Россию и Узбекистан, и получили дальнейшее поступательное развитие в результате встречи лидеров наших стран в октябре 2023 года в Москве».

«Рассчитываем, что в ближайшее время МИД Узбекистана представит официальный комментарий с принципиальной оценкой одиозных высказываний упомянутого высокопоставленного деятеля. Напоминаем, что в случае появления в российском информпространстве резонансных суждений касательно Узбекистана, противоречащих политике России в отношении этой дружественной страны, мы незамедлительно от них дистанцировались на официальном уровне», – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве РФ.

Напомним, что во вторник, 13 февраля, ректор Университета журналистики, глава Национальной медиа-ассоциации Узбекистана и Общественного совета министерства дошкольного образования Узбекистана Шерзод Кудратходжаев выступил с публичным заявлением, в котором предложил гражданам бывшего СССР, приехавшим восстанавливать Ташкент после разрушительного землетрясения 1966 года и оставшимся жить в республике, но за «60 лет не научившимся» местному языку, выбрать: «оккупанты они или идиоты».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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