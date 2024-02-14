Путин предложил увеличить финансирование разработок инновационных медицинских технологий

Президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий в среду, 14 февраля, предложил увеличить объем средств, ежегодно направляемых на разработку инновационных медицинских технологий, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Совсем недавно говорил о расширении поддержки отечественной науки, в том числе считаю необходимым увеличить объем бюджетных средств, ежегодно направляемых на разработку инновационных медицинских технологий и продуктов. Нужно обязательно обратить особое внимание на медицинскую науку, поддержать сильные учреждения, которые сочетают исследовательскую деятельность с практической медициной. Они должны стать настоящими центрами знаний для всего отечественного здравоохранения, работать в полном смысле слова над технологиями будущего. В этой связи предлагаю расширить сеть национальных медицинских исследовательских центров, усилить их взаимодействие с другими исследовательскими институтами».

«Еще одно решение, которое призвано обеспечить надежную защиту интеллектуальных прав ведущих медицинских центров и исследовательских институтов, которые создают уникальные технологии. Считаю, что при передаче интеллектуальных прав производителям, то есть коммерциализация прорывных научных решений, исследовательские коллективы должны получать достойное вознаграждение, так называемое роялти. Размер таких выплат должен рассчитываться по понятным правилам и единой методологии. Мы с вами об этом говорили, когда вы предложили первые в мире вакцину против COVID. В целом нам нужно формировать современное правовое поле для создания и тестирования, использования самых передовых медицинских технологий», – подчеркнул Путин.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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