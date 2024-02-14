В Кремле заявили, что СВО приобрела форму войны против «коллективного Запада»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 14 февраля заявил, что специальная военная операция (СВО) на Украине со временем приобрела форму войны против «коллективного Запада», – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами представитель Кремля сказал: «Специальная военная операция начиналась против Украины. Со временем она приняла форму войны против коллективного Запада. Это война, когда страны коллективного Запада во главе с США напрямую вовлечены в конфликт. Да, это может приводить к тому, что спецоперация будет идти несколько дольше, но изменить хода вещей не может. СВО будет продолжена до того момента, когда все поставленные задачи будут достигнуты».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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