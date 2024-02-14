Американский конгрессмен предложил переименовать Техас в Украину

Член Палаты представителей Конгресса США Чип Рой предложил переименовать Техас в Украину, чтобы американские власти обратили внимание на границу с Мексикой, – сообщает в среду, 14 февраля телеканал Fox News.

В эфире телеканала Чип Рой сказал: «Я думаю скоро представить законопроект о переименовании Техаса в Украину. Может, тогда нынешняя администрация вместе сенаторами обратят на обеспечение безопасности границы Соединенных Штатов. Я никогда не видел, чтобы дом престарелых под название Сенат США работал усерднее, чем когда речь заходит о расходовании денег американского народа на иностранные войны. Но именно так происходит сейчас».

«Есть ли что-либо более циничное, чем когда республиканцы отстаивают свою позицию для отправки 60 миллиардов долларов на Украину, а потом заявляют, что это поможет американскому военно-промышленному комплексу и бизнесу. С каких это пор наше экономическое развитие стало зависеть от финансирования войны за рубежом?! Любой вменяемый человек, который видит, что происходит на южной границе, понимает, что нельзя финансировать зарубежные войны в то время, когда собственные границы открыты для беззакония, преступников и террористов», – подчеркнул американский конгрессмен.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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