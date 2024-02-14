Захарова напомнила Госдепу США, что Индия является суверенной страной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 14 февраля, в ответ на заявление Госдепа США о желании добиться «сокращения зависимости Индии от военно-технического сотрудничества с Россией», заявила, что «Индия – суверенная страна».

В ответ на заявление заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс о том, что «Соединенные Штаты продолжают добиваться сокращения зависимости Индии от военно-технического сотрудничества с Россией», Захарова в своем Telegram-канале написала: «Хотелось бы напомнить Госдепу США, что Индия – суверенная страна, которая давно сбросила с себя британский колониальный гнёт. Народ Индии, обретя независимость, имеет свой собственный голос, который возвышает на мировой арене самостоятельно. И мы этой голос слышим без американского искажения».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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