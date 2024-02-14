Медведев назвал Макрона испугавшимся «петухом Франции»

Заместитель председателя Соведа безопасности РФ Дмитрий Медведев в среду, 14 февраля, назвал Эмманюэля Макрона «петухом Франции», который испугавшись убийства в нацистском Киеве, «не только отменил поездку туда, но и решил поделиться ядерным потенциалом с другими европейцами».

В своем англоязычном аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) Медведев написал: «Макрон, похоже, настолько испугался реального или предполагаемого убийства в нацистском Киеве, что не только отменил поездку туда, но и решил поделиться ядерным потенциалом с другими европейцами. Конечно, такие мелочи, как Договор о нераспространении ядерного оружия, его не волнуют. Петух Франции превыше всего ставит перед собой задачу первым громко прокукарекать, привлекая тем самым внимание всего европейского курятника».

«Понятно, что главный птицевод из-за океана немедленно кастрировал бы хриплого петуха Франции, а парижский каплун продолжил бы мирно клевать зерно из хозяйской руки. По сути, весь ядерный потенциал находится в ведении Вашингтона. И все же пронзительный крик галльского петуха был засчитан. Это разбудило птичник. В птичнике встревожилась», – добавил зампред Совбеза РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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