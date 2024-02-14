Вашингтон пообещал и далее будет вводить односторонние санкции против «Росатома»

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей в среду, 14 февраля, заявила, что администрация и далее будет и сотрудничать, и вводить в одностороннем порядке санкции против корпорации «Росатом», – сообщают СМИ.

Комментируя вопрос о расширении односторонних санкций в отношении Росатома, так же как это делает Великобритании, Дженкинс сказала: «Конечно. Мы можем продолжать работать с нашими партнерами (с Росатомом, – прим. ред.) и продолжать применять против них санкции. Это не закончено. Мы можем продолжать этим заниматься, и мы будем это делать».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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