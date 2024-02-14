Россия и ХАМАС выразили глубокую озабоченность планами Нетаньяху захватить Рафах

Замглавы МИД России, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов и зампредседателя политбюро движения ХАМАС Муса Абу Марзук в ходе телефонного разговора в среду, 14 февраля, выразили озабоченность планами Израиля по захвату города Рафах в секторе Газа, – сообщили в МИД РФ.

В сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомтсва, в частности, говорится, что «в ходе обсуждения обстановки в зоне палестино-израильского конфликта» Михаил Богданов и Абу Марзук «выразили глубокую озабоченность планами израильской армии по захвату города Рафах и его возможными трагическими последствиями, включая сценарий вытеснения миллиона жителей палестинского анклава на территорию Египта».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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