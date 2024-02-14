Путин сожалеет, что Россия не начала СВО на Украине раньше

Президент России Владимир Путин заявил, что единственное, о чем можно сожалет в украинском конфликте, так это то, что Россия не начала активных действий на Украине раньше, – сообщили в пресс-службе Кремля.

В интервью журналисту Павлу Зарубину, размещенном на сайте Кремля, глава государства сказал: «Единственное, о чем мы можем сожалеть, – это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми. Россия пыталась урегулировать конфликт в Донбассе с помощью мирных средств – «минских соглашений». Как выяснилось позже, нас и здесь водили за нос, потому что и бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции признали и прямо публично заявили о том, что они и не собирались выполнять наши договоренности. А просто выигрывали время для того, чтобы дополнительно накачать оружием украинский режим. Что они благополучно и сделали».

«Нас, конечно, беспокоила и беспокоит возможность втягивания Украины в НАТО, поскольку это угрожает нашей безопасности. Нас постоянно обманывали с точки зрения нерасширения НАТО на восток. Пять расширений – полный обман!», – подчеркнул Путин.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube