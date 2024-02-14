Путин заявил о возможности ареста Карлсона, «как это сделали с Ассанжем»

Президент России Владимир Путин в среду, 14 февраля, заявил, что Такера Карлсона после интервью с ним в «сегодняшних США» могут арестовать, как когда-то это сделали с Джулианом Ассанжем, – сообщили в Кремле.

В интервью журналисту Павлу Зарубину, размещенном на сайте Кремля, отвечая на вопрос о том, считает ли он возможным арест Карлсона в США после интервью с ним, глава государства сказал: «Ассанж сидит, и о нем никто уже почти не вспоминает. Только близкие его люди об этом говорят и все. Ассанжа обвиняли хотя бы в том, что тот выдал какие-то государственные секреты, а Карлсону это трудно прилепить, потому что он вообще не касался никаких секретов. Тем не менее, наверное, теоретически все возможно в сегодняшней Америке – в сегодняшних Соединенных Штатах».

«С точки зрения самого Карлсона это было бы печально. Я ему не завидую, но это его выбор, он знал, на что он шел. Но с точки зрения того, чтобы люди во всем мире поняли, что такое современная либерально-демократическая диктатура, которая ярко представлена в сегодняшнем правящем классе США, это было бы, наверное, неплохо. Они бы показали тогда свое истинное лицо», – отметил Путин.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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