Путин назвал Такера Карлсона «опасным человеком»

Президент России Владимир Путин заявил, что Такер Карлсон «опасный человек» как представитель журналистского цеха, – сообщили в Кремле.

В интервью журналисту Павлу Зарубину, размещенном на сайте Кремля, глава государства сказал: «Я думаю, что ваш Карлсон, когда я говорю «ваш», я имею в виду, что он представитель вашего журналистского цеха. Он – опасный человек, и вот почему. Потому что я-то, честно говоря, думал, что он как раз и будет вести себя агрессивно и будет задавать эти, так называемые, острые вопросы. Я не просто был к этому готов, я этого хотел, потому что это давало бы мне возможность также остро отвечать, что, на мой взгляд, придало бы определенную специфику всей нашей беседе. Но он избрал другую тактику, несколько раз пытался меня прерывать, но все-таки на удивление для западного журналиста оказался терпеливым, выслушивал мои длительные монологи, особенно касающиеся истории, и не давал мне повода сделать то, к чему я был бы готов. Поэтому, откровенно говоря, полного удовольствия от этого интервью я не получил».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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