Президент России Владимир Путин заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен, рассказывая, как его дед сбежал из России от еврейских погромов, нужно понять, что он мог об этом узнать только из газет, поскольку они произошли в Киеве за год до его эмиграции, – сообщили в Кремле.

В интервью журналисту Павлу Зарубину, размещенном на сайте Кремля, глава государства о заявлениях госсекретаря США Блинкена про сбежавшего из России от еврейских погромов деда сказал: «Кстати говоря, по этим погромам. Они в основном-то происходили в Российской империи на юге и юго-западе. Как раз на территории сегодняшней Украины. У нас в архивах все это есть: прадед господина Блинкена действительно уехал из Российской империи, родился он, по-моему, где-то в Полтавской губернии, а жил и потом уехал из Киева. Если предок господина Блинкена уехал в 1904, то первый массовый погром в Киеве был в 1905. Так что его прадед или прапрадед мог узнать об этом только из газет или из информации, которая пришла из Киева».

«Эта тема постоянно возникает в разных странах мира: в Европе, в Соединенных Штатах…Она возникает с целью демонизации России, чтобы показать, какие здесь варвары, какие здесь живут негодяи и разбойники», – добавил Путин.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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