Москва отказала Кишиневу в выдаче молдавского оппозиционера Шора

Руководитель Центрального национального бюро Интерпола в Республике Молдова Виорел Центиу в среду, 14 февраля, заявил, что Москва отказалась экстрадировать оппозиционного молдавского политика Илана Шора, – сообщает телеканал TV8.

В эфире молдавского телеканала Центиу сказал: «Сегодня я получил письмо от российских коллег, в котором они подтвердили присутствие на территории России Шора. Но Москва отказывается его экстрадировать в Молдавию. Российские власти ссылаются на статью 3 Конституции, в которой говорится о том, что Интерпол не должен вмешиваться в политические, военные, религиозные и расовые вопросы».

Кишинев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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