Путин заявил, что для России лучше Байден, чем Трамп

Президент России Владимир Путин заявил, что действующий президент США Джо Байден для России предпочтительнее Дональда Трампа, поскольку он «более опытный и прогнозируемый», – сообщили в Кремле.

В интервью журналисту Павлу Зарубину, размещенном на сайте Кремля, отвечая на вопрос, кто лучше для России Байден или Трамп, глава государства сказал: «Байден. Он человек более опытный, он прогнозируемый. Он – политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ».

Комментируя дееспособность Байдена, Путин сказал: «Я когда встречался с Байденом в Швейцарии, что было, правда, несколько лет назад, уже тогда говорили о том, что он недееспособен. Ничего подобного я не увидел. Ну да, он подглядывал в свою бумажку. Я, честно говоря, подглядывал в свою. Ничего такого в этом нет».

«Кто у нас не ударялся где-нибудь головой, пусть первым бросит в него камень. Я не врач и не считаю себя вправе давать какие-то комментарии на этот счет», – добавил президент России.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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