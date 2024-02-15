Генсек НАТО пообещал Киеву миллион дронов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге по итогам заседания министров обороны стран Североатлантического альянса в Брюсселе в четверг, 15 февраля, заявил, что Украина получит миллион беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами генсек военного блока НАТО сказал: «Государства-члены НАТО совместно реализует цель по поставке миллиона дронов Украине. Также 20 союзников согласились на участие в коалиции по разминированию. Будет создана коалиция по разминированию. Кроме того, сегодня мы договорились создать совместный аналитический и тренировочный центр «НАТО – Украина» в польском Быдгоще. Это позволит Украине делиться уроками, извлеченными из российской войны, и создаст структуру, позволяющую украинским Вооруженным силам учиться и тренироваться вместе со своими коллегами из союзников».

«Поставки оружия Киеву – это не благотворительность, а инвестиция в безопасность НАТО. Все страны альянса поставляют Украине около 99% военной помощи, а совокупная военная поддержка со стороны членов НАТО достигает 100 миллиардов долларов. Страны НАТО отправляют больше помощи, больше средств ПВО, больше боеприпасов, и я приветствую решение. Также, Евросоюз выделит €50 млрд на четыре года, и я ожидаю от Конгресса США одобрения пакет поддержки Украины», – добавил Столтенберг.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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