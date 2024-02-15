Госдума запретит россиянам размещать рекламу на сайтах иноагентов

Спикер Госдуму РФ Вячеслав Володин в четверг, 15 февраля, заявил, что Нижняя палата российского парламента рассмотрит законопроект о запрете для российских граждан и компаний размещать рекламу на ресурсах иноагентов, – сообщают СМИ.

Согласно сообщению пресс-службы российского парламента, Володин заявил следующее: «Внесен законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках. Те, кто оскорбляют страну и армию, должны понимать, что никто не будет размещать рекламу на их ресурсах. Законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке».

Вслед за Володиным глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сказал, что закон о запрете размещения рекламы на сайтах иноагентов подразумевает также запрет рекламы ресурсов иноагентов в СМИ.

В своем Telegram-канале Пискарев написал: «Нашим законопроектом мы запрещаем российским физическим и юридическим лицам вне зависимости от форм собственности размещать рекламу на любых платформах, ресурсах иноагентов – на их сайтах, в блогах, социальных сетях и т. д. Также будет запрещена реклама ресурсов самих иноагентов в средствах массовой информации».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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