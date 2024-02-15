Путин: Танк Т-90 «Прорыв» – лучший танк в мире

Президент России Владимир Путин во время посещения «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле в четверг, 15 февраля, заявил, что танк Т-90 «Прорыв» является лучшим танком в мире, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

Глава государства в ходе общения с работниками «УВЗ» в Нижнем Тагиле, в частности, сказал: «Хочу вас поблагодарить, как в таких случаях говорят, от себя лично и от наших ребят, которые используют вашу технику. Она достойна самых хороших эпитетов. Ваш труд достоин самых лучших похвал. Бригады рабочих помогают и бойцам в зоне СВО, восстанавливая поврежденную технику. А ваш танк Т-90 «Прорыв» – лучший в мире!»

«Т-90 «Прорыв» – лучший танк в мире! Без всякого преувеличения. И ребята наши, танкисты, говорят так, да и противник то же самое признает. Лучшая машина в мире! Надо ее развивать, надо уже думать о новых поколениях техники. И инженеры, и конструкторы знают, над чем нужно работать, и работают над этим», – добавил Путин.

Нижний Тагил, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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