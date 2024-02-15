Правозащитники потребовали от генсека ООН исключить США из комитета по правам человека

Вице-президент Российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в четверг, 15 февраля, заявил, что ряд правозащитных организаций из США, России, Австрии и Франции обратились к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с требованием исключить США из комитета по правам человека Всемирной организации, – сообщает RT.

В интервью телеканалу Мельников сказал: «Основанием для требования исключить США из комитета ООН по правам человека стала казнь Кеннета Юджина Смита. Эта казнь, осуществленная Соединенными Штатами, реабилитирует использование медицинских экспериментов по убийству людей с использованием отравляющего газа нацистами и фашистами, руководившими концентрационными лагерями во время Второй мировой войны. Три штата США разрешили казнить человека таким бесчеловечным способом».

Следует напомнить, что 25 января 2024 годав штате Алабама с помощью непроверенного средства был казнён 58-летний гражданин США Кеннет Юджин Смит. Правозащитники обратили внимание на то, что, «по показаниям свидетелей, Смит, по-видимому, был в сознании, поскольку он «яростно боролся на каталке» во время процесса умертвления. Его смерть наступила примерно через 10-15 минут после активации системы азотной гипоксии. Данный шаг американских властей расценивается как жестокое обращение и незаконный медицинский эксперимент, что, по мнению правозащитников, противоречит ст. 7 Пакта о гражданских и политических правах, ратифицированного США в 1977 году».

«Казнь Смита нарушает и положения Конвенции о запрещении применения химического оружия. … Эта казнь нарушает не только нормы международного права, она оскверняет нормы морали и этики», – говорится также в обращении, на которое ссылается RT.

Обращение об исклоючении США из комитета по защите прав человек в ООН подписали: основатель и исполнительный директор Центра защиты прав человека, редактор Prison Legal News Пол Райт (США); международный юрист по правам человека, член Коллегии адвокатов штата Вашингтон (США) и Парижа (Франция) Арно Девеле; глава Фонда борьбы с репрессиями (Россия) Мира Тэрада; международный юрист по правам человека, президент EIHRC (Австрия, Германия) Гарри Моури и вице-президент Российского отделения Международного комитета защиты прав человека (Россия) Иван Мельников.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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