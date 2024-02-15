Путин заявил, что в России никогда не будет сочувствия к нацистам

Президент России Владимир Путин во время посещения «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле в четверг, 15 февраля, заявил, что сочувствия к нацистам в России нет и никогда не будет, и назвал их последователей предателями «отцов, дедов и прадедов», – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе общения с работниками «УВЗ» глава государства сказал: «В России никогда не было и не будет никакого сочувствия к нацистам. …Антироссийски настроенные политики на Украине пришли к власти после распада СССР, потому что вели себя нагловато, и имели поддержку из-за рубежа. Прежде всего из Штатов, конечно. И те, кто когда-то сотрудничал с нацистами, остались на этих позициях, и сейчас делают то же самое».

«На Украине происходит героизация Бандеры, Шухевича и других подобных персонажей, потому что говорят, что якобы они работали и сотрудничали с фашистами, с нацистами, с гитлеровцами и с Гитлером, добиваясь независимости Украины, а потом немцы их начали преследовать. Так они их начали преследовать не потому, что они отказались от своих взглядов, а потому что нос по ветру держали, поняли, что Германия проигрывает войну, и начали восстанавливать, пытаться наладить отношения с западными союзниками! Немцы сразу видели их, и – цап-царап в лагеря. Из-за этого возникла идея, что Бандера, Шухевич и иже с ними вообще не совсем нацисты. Но – они натуральные нацисты, стопроцентные! Эти люди начали там носом крутить, думать, на кого еще опереться, не потому, что они передумали или изменили свои взгляды, а потому что поняли, что фашистская Германия проигрывает войну. Вот и все!», – заявил Путин.

Кроме того, российский президент добавил: «Они как были нацистами, так и остались. А их последыши – неонацисты, абсолютно такие же, как и те, с которыми мы воевали во время Великой Отечественной войны. Если сегодня кто-то выступает с тех же позиций, уже более широкого формата, то это люди, которые предают своих отцов, дедов, прадедов – тех, кто реально воевал с нацизмом».

Нижний Тагил, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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