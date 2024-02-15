Путин на «УВЗ» пообещал обеспечить заказами предприятия ВПК

Президент России Владимир Путин во время посещения «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле в четверг, 15 февраля, заявил, что все предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) точно будут обеспечены заказами – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе общения с рабочими «Уралвагонзавода» глава государства сказал: «Заказами точно все предприятия ОПК будут обеспечены. Но речь не только о военной технике, сейчас в среднем по отрасли предприятия ОПК выпускают порядка 20 процентов продукции гражданского назначения. И в структуре производства объем этой гражданской техники будет возрастать. Причем на предприятиях ОПК она не примитивная, это не просто ложки, вилки, тарелки. Это тоже высокотехнологичная техника. По этому направлению, по гражданке, тоже много будет и работы, и интересных заказов».

«Уралвагонзавод» выпускает в год несколько тысяч вагонов. Да, сейчас у нас более острые задачи стоят в зоне проведения специальной военной операции, но у нас и гражданская повестка большая», – добавил Путин.

Нижний Тагил, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube