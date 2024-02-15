Израиль заявил, что не собирается обсуждать создание палестинского государства

Официальный представитель канцелярии премьер-министра Израиля Ави Хайман в четверг, 15 февраля, заявил, что время дискуссий о создании государства для палестинцев еще не пришло, – сообщает издание The Times of Israel.

В ходе своего выступления представитель Биньямина Нетаньяху сказал: «Сейчас не время говорить о подарках палестинскому народу, пока Палестинская национальная администрация (ПНА) не осудила зверства при нападении группировки ХАМАС 7 октября. Сейчас – время для победы! Полной победы над ХАМАС!»

Тель-Авив, Иван Бабурин

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