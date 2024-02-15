Хуситы атаковали британское судно в Аденском заливе

Военный представитель группировки йеменских хуситов Яхья Сариа в четверг, 15 февраля, заявил, что коммерческое судно «Ликавитос» (LYCAVITOS), принадлежащее Великобритании, было атаковано противокорабельными ракетами в Аденском заливе, – сообщает телеканал Al Masirah

В эфире телеканала Яхья Сариа сказал: «Военно-морские силы Йемена провели в Аденском заливе операцию против британского судна Lycavitos, которое было напрямую поражено противокорабельными ракетами».

Сана, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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