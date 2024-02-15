Путин после Нижнего Тагила прибыл в Верхнюю Пышму

Президент России Владимир Путин после посещения «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле прибыл в Верхнюю Пышму, где осмотрел комплекс сборки электропоездов на заводе «Уральские локомотивы», – сообщили в Кремле.

В ходе общения с работниками и руководством предприятия глава государства сказал: «Россия готова реализовывать новые компетенции, такие как строительство высокоскоростного железнодорожного сообщения. Лукашенко вот поддерживает строительство высокоскоростной магистрали до Минска. … На мощностях уральских локомотивов может быть налажено производство таких высокоскоростных поездов».

«Владимир Путин осмотрел предприятие, которое специализируется на проектировании, производстве и техническом обслуживании тягового подвижного состава нового поколения, создает технику, как для пассажирских, так и грузовых перевозок. …Среди других перспективных проектов – организация серийного производства высокоскоростных электропоездов», – говорится также в сообщении пресс-службы Кремля.

Верхняя Пышма, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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