Путин в Верхней Пышме обсудил развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей

Президент России Владимир Путин на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме в ходе совещания по развитию высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в четверг, 15фераля, предложил обсудить начало работы по направлению строительства ВСМ, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе своего вступительного слова глава государства сказал: «По сути это пилотный проект, имею в виду строительство на первом этапе ветки Москва – Санкт-Петербург. Эта работа станет первым этапом развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в России. А это принципиально другой уровень технологий и транспортных услуг, современные рабочие места и передовые компетенции, новые возможности для граждан и наших регионов».

«Добавлю, что сама по себе готовность браться за такие сложные проекты и способность их реализовать – это своего рода интегральный показатель нашего возросшего технологического, научного, кадрового, индустриального потенциала. Это новые компетенции, и, судя по всему, мы подошли к тому, чтобы их реализовывать. Повторю: строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом – это только начало. В перспективе – организация такого сообщения в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера, а также столицы Белоруссии – Минска. Что касается Минска, то с президентом Белоруссии мы обсуждали этот вопрос, он тоже поддерживает», – добавил Путин.

Верхняя Пышма, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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