Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в четверг, 15 февраля, заявил, что, если Конгресс не выделит 60 миллиардов киевскому режиму, то вся Украина перейдет под контроль России, как это сейчас происходит в Авдеевке, которая «находится на грани перехода под контроль Вооруженных сил России», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Кирби сказал: «Мы получаем доклады от украинцев о том, что ситуация в Авдеевке становится критической. Русские продолжают наступать на украинские позиции каждый день. Авдеевка находится на грани перехода под российский контроль, и, если республиканцы в Конгрессе не примут меры в ближайшее время, то все, что происходит сейчас в Авдеевке, вполне может произойти и в других частях этого фронта».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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